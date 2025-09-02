◆パ・リーグソフトバンク２―１オリックス（２日・みずほペイペイ）ソフトバンク・モイネロは初回の先頭・広岡にホームランを許して、７月２９日の日本ハム戦の２回から続いた連続イニング無失点が２９で止まった。外国人投手では６５年のバッキー（阪神）の３４回が最長で記録更新が見えていただけに、悔しい一発となった。それでも両リーグ防御率１位の左腕はここから驚異の粘りを発揮。４回に無死満塁のピンチをしのぐなど