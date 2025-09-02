◇パ・リーグロッテ6ー8日本ハム（2025年9月2日ZOZOマリン）ロッテの藤原恭大外野手が2試合連続でベンチを外れた。藤原は7年目の今季104試合に出場して401打数110安打、打率・274、4本塁打24打点、6月の交流戦から1番打者としての起用が続いていた。この日の試合後、吉井監督は藤原について「ちょっと右の脇の張りで様子見てます」と明かし、出場選手登録を抹消するかについては「明日の様子見て決めます」とした。