◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム）巨人・泉口友汰内野手が５打数３安打２打点の活躍で勝利の立役者になった。打率はセ・リーグ２位の２割９分６厘７毛まで上昇させ、現在トップの小園（広島）の２割９分７厘１毛に４毛差とした。さらに１８試合連続出塁で出塁率は３割５分９厘。リーグ１位だ。初回に奥川から中前打を放ち、自己最長の連続試合安打を「１３」に更新。５回も右前打、８回には貴