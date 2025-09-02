彼との距離を縮めたいときに効果的なのが“甘え”。でも、その甘え方を間違えると一気に「重い」「わがまま」と感じさせてしまうことになるでしょう。そこで今回は、男性が冷める“甘え方”を紹介します。何でも頼りきる“依存型”の甘え方「あなたがいないと無理」「これもやって」とすべてを彼に任せるような態度は要注意。最初は「頼られて嬉しい」と思っていても、時間や労力を奪われ続けると男性は疲れてしまいます。“自立し