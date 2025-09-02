◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―８ＤｅＮＡ（２日・マツダ）ＤｅＮＡの宮崎敏郎内野手が負傷交代した。７回の打席終了後、足を引きずってベンチに戻り、その後スタッフに肩を借りながらベンチ裏に下がった。試合後は右足にテーピングをして帰りのバスに乗り込んだベテランについて三浦監督は「打席で下半身のコンディションに違和感を感じたので交代させました。今後はトレーナーに診てもらう」とした。