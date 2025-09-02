◆パ・リーグ楽天０―２西武（２日・楽天モバイル）先発・今井達也投手が今季初対戦の楽天打線相手に無四死球＆二塁を踏ませない圧巻の投球を披露。９回２安打１０奪三振で２試合連続完封＆２試合連続２ケタＫで９勝目を挙げ、「安定していろいろな球種を投げられた。フォアボールがなかったのが一番良かったかな」とクールに振り返った。初回から直球は最速１５８キロをマークし４者連続三振。「だらっとしちゃうと（５回終