【台北＝園田将嗣】台湾の中央通信社は２日、中国に融和的な最大野党・国民党の洪秀柱（ホンシウジュー）元主席が３日に北京で行われる「抗日戦争勝利８０年」記念の軍事パレードに出席すると報じた。台湾で対中政策を担う大陸委員会は、中国側の宣伝などに協力すれば処罰される可能性があると警告している。洪氏は中台統一志向が強いとされ、２０１６年には北京で習近平（シージンピン）国家主席と会談した。報道によると、軍