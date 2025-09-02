去年5月、マッチングアプリ上で知り合った20代女性から現金70万円を騙し取った疑いで28歳の自称・会社役員の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、横浜市に住む自称・会社役員の男（28）です。警察によりますと、男は去年5月16日ごろ、マッチングアプリを通じて知り合った20代女性に「今、カードの申し込みをすれば10万円分のポイントが付く」などと勧誘し、5月19日ごろ、女性にインターネットで2回にわた