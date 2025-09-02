8月31日にイタリアで行われたU-14チーム同士の一戦で試合終了直後に選手同士の対立が発生し、その際に激怒した選手の父親が13歳の相手GKに暴行する事件が発生した。イタリア公共放送局『イタリア放送協会(RAI)』や『スカイ』などが伝えている。複数の現地報道によると、トリノで行われたU-14世代のカルマニョーラ対ボルピアーノ・ピアーネゼで試合終了直後に両チームの選手同士が対立したという。するとそこにカルマニョーラの