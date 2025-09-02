恋人ができたら、「素敵だな」「お似合い！」と周りに言われるような関係を築きたいところ。でも、憧れられるカップルって、特別なことをしているわけではないんです。そこで今回は、相思相愛カップルが共通して“大事”にしてることを紹介します。お互いに愛情を“オープン”に見せている「好き」の言葉やハグも大切ですが、今はSNSや日常のやり取りで自然に愛情を見せるカップルが憧れられる存在。わざとらしくラブラブをアピー