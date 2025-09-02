俳優の堀田真由さん（27）が2日、ヘルスケアメーカーのイベントにフリーアナウサーの直川貴博さん（31）とともに登壇。10年後なりたい姿を明かしました。今年デビュー10周年を迎えた堀田さんのデビュー当時の写真が公開されると堀田さんは「恥ずかしい〜若い〜」と恥ずかしがりながらも「16歳とか17歳とかですね。たしかこれは1作品目のロケの時に撮った写真なんですけど。おだんご（の髪形）がちょっと10年前を物語ってますね」と