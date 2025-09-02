◇プロ野球 セ・リーグ 巨人4-1ヤクルト(2日、京セラドーム)巨人は試合終盤の8回、泉口友汰選手がこの試合3本目のヒットを放ち2点を追加しました。ヤクルトの3番手・清水昇投手に2死から代打・丸佳浩選手がセンター前ヒットで出塁。続くキャベッジ選手がフォアボールを選び、2死一、二塁とすると、泉口選手が前進守備のレフト頭上を越える、技ありの2点タイムリーを放ちこの試合3安打2打点の活躍。連続試合安打記録も「13」に伸ば