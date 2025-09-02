気象台は、午後10時28分に、洪水警報を十和田市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】青森県・十和田市に発表 2日22:28時点三八上北では、3日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■十和田市□洪水警報【発表】3日明け方にかけて警戒