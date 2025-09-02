【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は１日、インドとの貿易交渉を巡り「彼らは今になって関税をゼロにすると提案してきた」とＳＮＳで明らかにし、「時すでに遅しだ。何年も前にそうすべきだった」と批判した。中国でロシアのプーチン大統領と会談し、関係強化を図るインドのモディ首相をけん制する狙いとみられる。トランプ氏は、インドとの貿易関係について「彼らは我々に膨大な量の商品を売りつける一方で、我々