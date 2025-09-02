日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」が２日に放送された。この日のテーマは「高嶺のハナ婚」。数々の実際のラブストーリーを紹介した。南海キャンディーズ・山里亮太は愛妻で女優・蒼井優との交際を回想。「お付き合いして２カ月で結婚してるんで。（蒼井が）冷静になる前にっていうね」と笑わせた。プロポーズについては「ちょうど僕の家にいたんです。僕が仕事で出なきゃいけなくなったときに、ウチの合鍵を渡さなきゃ