きょうの為替市場、全体的にドル高が強まっており、ドル円は一時１４９円付近まで上昇している。ロンドン時間に森山幹事長が辞意を表明とのニュースが流れ円安が進む場面が見られた。石破政権が崩壊なら、次の首相は積極財政派の人物がなる可能性もあり、日銀の利上げへのプレッシャーも増すとの思惑から円安シナリオという見方もあるようだ。 ただ、基本的にはドル高がドル円を押し上げている。米国債利回りが