友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は恋愛の悩みについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞彼氏はいるけれど、友だちの恋愛相談に共感できないカナミ。デートは楽しいのに、途中で疲れてしまいます。そんなカナミの、本当の悩みとはいったい……？原案：Ray WEB編集部作画：りろライター Ray WEB編集部