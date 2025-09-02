巨人は２日のヤクルト戦（京セラ）に４―１で勝利。先発の戸郷翔征投手（２５）６回１失点の好投で今季５勝目を挙げた。苦しみながらも試合を作った。戸郷は初回一死から三者連続四球で満塁のピンチを招くも、オスナを併殺打に打ち取って無失点スタート。内海コーチからは「前回の登板で初回に失点した事を意識しすぎて、初回のピンチは慎重になりすぎているように見えた」と評された右腕は３回には村上に適時二塁打を浴びて先