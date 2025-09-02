◇パ・リーグ日本ハム8ー6ロッテ（2025年9月2日ZOZOマリン）日本ハムはロッテの猛追を振り切り、連敗を2で止めた。2年連続のレギュラーシーズン勝ち越しを決めた。先発した伊藤大海投手（28）は7回2失点で両リーグ最多となる13勝目を挙げた。首位・ソフトバンクも勝利したため、ゲーム差1.0のまま。6回までに大量8点をリード。7回に2点、8回に4点を失い、2点差まで迫られたが、どうにか逃げ切った。「2対0のいいゲームで