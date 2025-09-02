Image: ©2025 映画「8番出口」製作委員会 95分間の"異変探し"を劇場の大スクリーンで。映画『8番出口』、楽しみのあまり劇場公開日の朝1番の回で見てきました。結論から言うと想像を超える面白さで、ゲームの再現度が非常に高かったのに加え、良い意味で期待を裏切られました。さらに、IMAXで観て大正解でした。『8番出口』は個人ゲーム開発者のKOTAKE CREATE氏がたった1人で制作したゲ