9人組ガールズグループ・NiziUのRIMAさん（21）が1日、大阪・関西万博のフランス館で行われたエキシビションのオープニングイベントに登場。自身が“愛を感じるもの”について明かしました。豪華ジュエリーを身にまとって登場したRIMAさんは「幸せを運ぶハチを象徴したジュエリーをつけることによって、朝からハッピーな気持ちになった。新作のネックレスもつけさせていただいて、とても光栄だなと思います」と笑みをこぼしました