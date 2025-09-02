古川雄大が主演を務めるNHK夜ドラ『コトコト～おいしい心と出会う旅～』（群馬編・茨城）の放送開始日が12月8日に決定した。 参考：橋本愛、古川雄大らが『べらぼう』劇中劇で雰囲気一変！「花魁役も見たかった」 本作は、ゆったり、ほっこりできて、明日ちょっと頑張ろうと思えるオリジナルドラマ。日本全国の魅力的な食材を探して旅をする百貨店のバイヤー・結稀宏人が、その土地で生きる人々のパワ&#