（資料写真）相模鉄道は２日、車両の座席に付着していた液体で乗客が負傷したと発表した。戸部署によると、女性２人が太ももに軽傷。座席の一部がぬれ、薬品の臭いがしたといい、同社は当該車両の営業運転を中止した。同署が詳しい状況を調べている。同社や同署によると、２人は同日午前８時４０分に海老名駅を出発した横浜行きに乗車。１０号車の座席に座っていた２０代の女性が二俣川駅で降り、前に立っていた３０代の女性が