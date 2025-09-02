【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ソニーミュージックジャパンがタイ・バンコクを拠点に展開するグローバルアーティスト育成プロジェクト『BASKETPROJECT』から、第3弾シングル「Lock you na!!!」が9月2日に配信リリースされた。 ■愛されたい気持ちと少し強気な乙女心をポップに描く毒かわいいラブポップソング 「Lock you na!!!」は、愛されたい気持ちと少し強気な乙女心をポップに描く