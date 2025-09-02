自打球を当てた７回の打席後に交代した横浜ＤｅＮＡの宮崎（資料写真）◆横浜ＤｅＮＡ８−５広島（マツダスタジアム）宮崎が下半身のコンディション不良で途中交代した。三浦監督は「違和感を覚えたので、交代させた。今後はトレーナーに診てもらう」と説明。七回の第４打席で自打球を当てていた。