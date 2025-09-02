サッカー選手の給料は今、かつてないほどに高くなっている。スポーツビジネスが急速にグローバル化していく中で、選手に支払われる報酬はうなぎのぼりとなっている。今回は『Planet Football』から「ヨーロッパのトップ5リーグで最も高額な報酬を得ている選手」のTOP5をご紹介する。5位：ダヴィド・アラバクラブ：レアル・マドリー代表：オーストリア年俸：2230万ユーロ（およそ38.45億円）現在ヨーロッパ5大リーグで5番目の給与を