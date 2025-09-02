新車146万円！ 三菱の新「軽ハイトワゴン」に反響あり！2025年7月24日、三菱は軽ハイトワゴン「eKワゴン」に一部改良を施し、全国で販売を開始しました。eKワゴンは、2001年に初代モデルが登場して以来、三菱を代表する軽乗用車シリーズとして展開されてきました。【画像】超カッコイイ！ これが三菱の新「軽ハイトワゴン」です！（32枚）初代および2代目までは比較的ロールーフデザインを採用した軽ワゴンでしたが、2013年