映画からドラマまで、数多くの魅力的な作品が見放題のAmazonプライムビデオ。毎月、話題作が続々とラインナップに追加されています。本記事では、Amazonプライムビデオで見放題の作品の中から、ゆるめに真面目にツッコむ映画レビュワー・ヒナタカさんが厳選した名作を紹介します。今回ピックアップする作品は、『アビゲイル』です。『アビゲイル』は「出血サービス」がてんこ盛り!?2023年に公開された映画『アビゲイル』。Amazonプ