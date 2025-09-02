◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）巨人がヤクルトに競り勝ち、連敗を２で止めた。先発の戸郷翔征投手（２５）が６回を４安打６四球と走者を許しながら１失点に抑える粘りの投球で５勝目。打線は１点を追う４回に中山礼都内野手（２３）が右翼５階席へ届こうかという特大の６号ソロを放って同点とすると、５回には吉川が押し出し四球を選んで勝ち越した。９月最初の試合を白星で飾り、借金を