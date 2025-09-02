◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が最終回を締め、中日・松山に次ぐリーグ２位の３６セーブ目をマークした。３点リードの９回に登板し、先頭・岩田を遊ゴロ、代打・宮本を右飛、浜田を空振り三振でゲームセット。直球はＭＡＸ１５７キロ、スプリットも１５０キロと圧巻だった。これで通算２０２セーブ。先発・戸郷翔征投手の５勝目もガッチリと守った。