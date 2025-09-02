◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―８ＤｅＮＡ（２日・マツダスタジアム）３位・ＤｅＮＡは先発野手全員安打の１３安打８得点で４位・広島に逃げ切り、ゲーム差を２に広げた。初回に佐野が先制Ｖ弾となる１３号２ラン、２回にはオースティンの８号２ランなどで一挙５得点の猛攻で広島先発・床田を２回７失点でＫＯすることに成功。三浦監督は「立ち上がりからいい攻撃ができましたし、２回も良い形で下位打線から上位に回せた」と