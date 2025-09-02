◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ヤクルト（２日・京セラＤ）ヤクルトは微妙な判定に泣き逆転負けを喫した。初回１死満塁でホセ・オスナ内野手が放った左翼線ぎりぎりの打球が「ファウル」の判定を受けた。リプレー検証後も判定は覆らず無得点に終わったことが響いた。試合を左右する大きな判定だった。初回に制球に苦しむ戸郷から３四球をもらい、１死満塁のチャンスをつくった。ここでオスナがカウント２―１からの６球目