◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―８ＤｅＮＡ（２日・マツダスタジアム）広島は、ＤｅＮＡとの３連戦初戦を落とし、３連敗で３位まで２ゲーム差に広がった。先発・床田が２回７失点。昨季は９月以降に１勝もできず、５戦４敗だったエース左腕。昨年にチームが月間２０敗を喫した“魔の９月”の初戦で、痛恨の大炎上だ。打線も、７点を追う２回に２点を返し、６点を追う８回に３点を奪ったが、序盤の大量ビハインドは重くのしかかっ