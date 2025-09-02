◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５阪神（１日・バンテリンドーム）阪神は３連勝で優勝マジックを一つ減らして、６とした。藤川監督はプロ初本塁打を放った大卒８年目の熊谷を評価した。「日々、向上心を持って練習してきたからこそ。常に準備をしているからだけだと思うんですけど、努力をやめないことが年齢関係なく、重要なんですよね」今季は球児チルドレンとして、走攻守に渡って、欠かせない役割を担う。「姿勢はみんな