◇セ・リーグ阪神5-3中日（2025年9月2日バンテリンD）阪神が佐藤輝、熊谷の2ラン2発で中日を下し、貯金を30に増やし、優勝へのマジックナンバーを6とした。佐藤輝は40号の可能性を膨らませる35号、そして熊谷は8年目でのプロ1号となった。藤川監督は熊谷について「どんな選手もそうですけど、日々向上心持って練習してきたからこそ。常に準備をしているからだけだと思うんですけど、努力を止めないということは、年齢関