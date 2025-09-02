◇プロ野球 セ・リーグ 巨人4-1ヤクルト(2日、京セラドーム)ヤクルトに勝利し、連敗をストップした巨人の阿部慎之助監督が試合を振り返りました。今季5勝目を手にした先発の戸郷翔征投手について「変化球にゆるみが出ている」と次回登板への課題を口にしました。4回の中山礼都選手の特大同点ソロ弾には「ナイスホームラン。距離も出ていてびっくりした」とコメント。この日猛打賞を達成し、8回には2点タイムリーヒットを放った泉口