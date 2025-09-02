みなさんは、旦那さんが自分の親に気をつかう光景を見たことがありますか？もちろん、親子の間にも最低限の礼儀は必要でしょう。でも今回の投稿者さんは、そのような光景に違和感を覚えると言います。『旦那が自分の両親にすごく気をつかっている感じがして、違和感があります。気をつかっているという言葉では足りないくらい、親の言いなりというか、親の言うことすべてが正しいという態度で……。正直、キモいとすら感じてしま