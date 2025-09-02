「中日３−５阪神」（２日、バンテリンドーム）九回を無失点で締め８セーブ目をマークした阪神・石井大智投手にヒヤリとするシーンがあった。それでも動揺することなく連続試合無失点記録を４６、連続イニング無失点記録を４５へ伸ばした。九回、簡単に２死を奪って打席に石伊を迎えた。カウント２−２から痛烈なピッチャー返しが頭部付近を襲い、間一髪で回避。打った石伊も思わず「あっ」と目を見開くほど危険な打球だった