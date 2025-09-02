神奈川県伊勢原市で鍼灸師として働く馬場寛之さんと元タカラジェンヌの出会いを再現ドラマで紹介した。寛之さんの部屋には300枚近い宝塚歌劇の観劇チケットが保存され、20年にわたり宝塚歌劇団の推し活にエネルギーを注いできた彼は、女性と話すのが苦手なタイプだという。しかし、そんな彼に奇跡が起こる。2005年、群馬県太田市。県の眼科医師会の会長を務める父親を持つ寛之さんは、当時19歳で浪人中だった。4人兄妹の二男で、長