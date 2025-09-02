◆ソフトバンク2―1オリックス（2日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが逆転勝ちで連敗を2で止めた。終盤の7回1死三塁に代打の中村晃が同点打、8回2死三塁では今宮健太が決勝打を放つなど、ベテラン勢が勝負強さを見せつけた。試合後、小久保裕紀監督は「左の宮城（大弥）に対して、ほとんど対戦のない（中村）晃を（代打で）いったんですけど。海野も今日は対応が悪くなかったけど、ここは勝負を懸けようというところ。