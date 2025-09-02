◆ソフトバンク2―1オリックス（2日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが逆転勝ちで連敗を2で止めた。ゲーム終盤に代打の中村晃が同点打、今宮健太が勝ち越し打とベテラン勢が勝負強さを見せつけた。最後は1点リードの9回2死一、三塁のピンチ。代打・西野真弘の右中間への当たりを中堅・周東佑京がスーパーキャッチでゲームセットとなった。試合後、小久保裕紀監督は「佑京以外は捕れていないでしょうね。本当のプロの