◇セ・リーグ阪神5-3中日（2025年9月2日バンテリンD）23年から続いた、阪神・中野の二塁での連続試合出場が406で止まった。この日先発メンバーから外れた中野は、8回1死一塁。9番に入った及川の打席で代打として登場。結果は左飛で、直後の守備で二塁の位置につかずに投手の岩崎と交代した。試合後、中野は、「全然大丈夫です。明日は、しっかりと練習で体を動かしてからの判断もあると思う。自分の中では大丈夫だと