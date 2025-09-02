※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との関係を疑われ離婚の危機に立たされますが、芹の夫・蓮斗の指摘により、不適切な関係を持っていたのは藤枝であることが発覚。芹に貢いで借金を抱えた藤枝は弁護士も雇えず、謝罪するも慰謝料の減額は拒否されてしまいます。藤枝と関係をもったことを後悔する芹でしたが、今は何よりも、藤枝の妻に知られ