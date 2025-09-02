髪を切ったことで得られた「印象の変化」20cm以上カットすると、鏡の中の自分がまるで違う人に見えます。ロングヘアのときは柔らかさや女性らしさを纏っていたけれど、短くなった髪は、顔立ちの輪郭を際立たせて、凛とした強さを前に出してくれる。同じ自分でも「髪型ひとつでキャラクターは変わる」。その事実を、改めて強く実感しました。美容は外見を整えるものだけではなく、「印象そのものをデザインする力」なんだってこと。