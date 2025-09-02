◇セ・リーグ巨人4―1ヤクルト（2025年9月2日京セラD）巨人は2日のヤクルト戦で4―1と逆転勝ちして連敗を2で止めた。1点リードの8回には泉口友汰内野手（26）がリードを広げる右越え2点三塁打を放った。1点リードの8回2死一、二塁。泉口はヤクルト3番手の清水のフルカウントからの6球目のフォークボール、見逃せば低めのボールの球にうまく反応し、極端な前進守備をしいた右翼手の頭を超える三塁打となった。試合後、