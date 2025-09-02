◇セ・リーグ中日3-5阪神（2025年9月2日バンテリンD）中日は序盤の失点が響き、反撃及ばず2連敗を喫した。先発・マラーは、6回7安打4失点で8敗目。マラーの誤算は0―0の3回1死一塁で、佐藤輝と対峙（たいじ）した場面。1ボールからの2球目、内角147キロツーシームを右翼席へ。動揺したのか、続く大山に四球を与えると、熊谷にも痛恨の左2ランを被弾。この回一挙4失点し、主導権を手放した。井上監督はマラーについ