気象台は、午後10時2分に、大雨警報（浸水害）を佐野市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】栃木県・佐野市に発表 2日22:02時点南部では、2日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐野市□大雨警報【発表】・浸水2日夜遅くに警戒1時間最大雨量25mm