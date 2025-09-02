気象台は、午後10時2分に、大雨警報（浸水害）を中富良野町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・中富良野町に発表 2日22:02時点上川地方では、3日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■中富良野町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水3日明け方にかけて警戒1時間最大雨量30mm