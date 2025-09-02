9月1日、新潟市東区でJRと消防による合同の救助訓練が行われ、地震発生からケガ人搬送までの一連の流れを確認しました。 地震により列車が非常停止し、複数の乗客がケガをしたという想定で行われたJRと消防による合同救助訓練。JRの職員は車内を確認し、到着した消防と速やかに現場の状況を共有します。消防：「（ほかの列車の）抑止は完了。現在パンタグラフは下がっていないが大丈夫ですか？」JR：「床下機器に異常がないので、