家庭教師のトライなどを運営するトライグループが教材で「水俣病は遺伝する」と誤って表現した問題について、9月2日、社員8人が胎児性水俣病患者と面会しました。 【トライグループ阿部正純執行 役員】「学びを深めて、今後の教材制作に生かして参りたいと思うので、よろしくお願いします」9月2日、新潟水俣病の胎児性患者・古山知恵子さんと面会したのは、トライグループの執行役員と教材制作の担当者、合わ